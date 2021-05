Boris Johnson hyller toryenes sjokkseier i Labour-bastion

NTB utenriks

Suppleringsvalget er det første siden koronapandemien brøt ut og derfor en viktig pekepinn på hva velgerne synes om innsatsen til statsminister Boris Johnson.

Statsministeren, som er på seierstur i Hartlepool, omtalte resultatene som «veldig oppmuntrende» for de konservative.

Hartlepool i det nordlige England har aldri stemt konservativt siden valgdistriktet ble etablert i 1974.

Det ligger i et område der kullgruvedrift fram til 1990-tallet var en viktig inntektskilde. De siste årene har byens innbyggere også vært veldig for Brexit.

Økende trend

Den konservative kandidaten Jill Mortimer vant valget med nesten 52 prosent av stemmene, mens Labour-kandidaten Paul Williams bare fikk rundt 29 prosent.

Labour-leder Keir Starmer sier han er svært skuffet og tar fullt ansvar. Han lovet samtidig å gjenoppbygge tilliten til partiet, som Mortimer sier «for lenge har tatt folket sitt for gitt».

Resultatet tolkes også som et nytt eksempel på at de konservative blir sterkere i områder som tradisjonelt har stemt Labour. I nasjonalvalget i 2019 gjorde toryene et stort innhogg i Labours «røde mur» i nord, blant annet på grunn av deres arbeid for å få Storbritannia ut av EU.

Johnson-regjeringens nylige suksess med vaksineutrullingen har trolig også gjort dem mer populære i deler av landet.

Spenning rundt skotsk valg

Torsdagens suppleringsvalg ble holdt samtidig med lokale og regionale valg i både England, Skottland og Wales.

Rundt 50 millioner velgere kunne bruke stemmeretten sin på det som i Storbritannia ble omtalt som Super-Torsdag. Noen av valgene hadde vært utsatt et helt år som følge av pandemien.

Resultatene fra valget på det skotske parlamentet kommer først lørdag. Dette er det knyttet mye spenning til.

Alt tyder på at nasjonalistpartiet SNP vil gjøre et godt valg, og får de flertall vil de ha ny folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia. Det kan føre til politisk press på Johnson-regjeringen.

(©NTB)