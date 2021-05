Stadig flere i hungersnød i verden – utsiktene ser ikke lyse ut

NTB utenriks

16 aktører, deriblant FN, står bak den over 300 sider lange rapporten med navn Global Report on Food Crises.

Den tar for seg 55 land som får totalt 97 prosent av den humanitære bistanden i verden. Situasjonen forverret seg i fjor, blant annet på grunn av langvarige lokale konflikter, økonomisk kollaps som følge av koronapandemien, samt ekstreme værforhold.

– Sult og matmangel har ingen plass i det 21. århundret. Vi er sammen nødt til å håndtere både sult og konflikt for å kunne løse begge problemene, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Ønsker å ta problemet ved roten

Antallet mennesker som kjempet mot hungersnød i fjor, økte med 20 millioner fra året før. To tredeler av disse er bosatt i ti land, nemlig Kongo, Jemen, Afghanistan, Syria, Nigeria, Etiopia, Sudan, Sør-Sudan, Zimbabwe og Haiti.

Rapporten slår fast at situasjonen er ekstra prekær for 133.000 mennesker i Burkina Faso, Sør-Sudan og Jemen. Den viktigste årsaken til at folk er utsatt for sultkriser, er pågående konflikter i de aktuelle landene.

– Dersom vi ikke finner politiske løsninger på konfliktene, vil antallet mennesker som behøver humanitær bistand, bare fortsette å øke, sier sjeføkonom Arif Husain i Verdens matvareprogram (WFP).

I fjor var det dessuten over 40 millioner mennesker i 17 land som slet med akutt matusikkerhet på grunn av økonomisk kollaps som følge av koronapandemien. 255 millioner mennesker mistet jobben, noe som er fire ganger så mange som i finanskrisen i 2008, ifølge Husain.

Vil ikke bli bedre

Når det gjelder utsiktene for i år, peker rapporten på at matkriser i større grad blir mer langvarige, og at land får det stadig vanskeligere med å komme seg etter ekstreme hendelser.

De samme årsakene som forårsaket økningen i fjor, er ventet å fortsette i år, ifølge rapporten.

Husain i WFP sier at prislappen for å kunne tilby 34 millioner mennesker ett måltid daglig er rundt 5 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 42 milliarder kroner. De mest kritiske behovene fremover er finansiering, påpeker han.

– Uten det vil vi ikke være i stand til å redde liv, sier Husain.

