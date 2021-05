Nye koronarekorder i India – ny smittebølge ventes

NTB utenriks

Tallene fra helsedepartementet viser at det ble registrert 3.980 nye koronarelaterte dødsfall siste døgnperiode fram til torsdag. Dermed har minst 230.168 mennesker med koronasmitte dødd i India siden pandemien startet.

Samtidig er det registrert 412.262 nye smittede siste døgn, med det resultat at det totale tallet på registrerte smittede kommer opp i 21,1 millioner.

Eksperter mener de egentlige tallene kan være langt høyere, og viser til at en lav andel av befolkningen testes for koronavirus og at det er dårlige rutiner for registrering av dødsårsak. Likhus er dessuten overfylt mange steder, påpeker de.

Regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver K. Vijay Raghavan advarte onsdag om at landets 1,3 milliarder innbyggere må forberede seg på enda en ny smittebølge etter den nåværende.

– Fase tre er uunngåelig, gitt de høye nivåene med virus som sirkulerer. Men det er uklart når en fase tre kan slå inn. Vi bør forberede oss på nye smittebølger, sa Raghavan på en pressekonferanse.

