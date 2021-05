Norskiraner funnet skyldig i medvirkning til attentatplan i Danmark i ankesak

NTB utenriks

Kjennelsen i Østre Landsret, som tilsvarer norsk lagmannsrett, er den samme som tingretten i Roskilde kom fram til i juni i fjor.

Mannen ble da dømt til sju års fengsel. Han anket dommen, men domstolen besluttet at han fortsatt skulle sitte fengslet.

40-åringen er i ankesaken nok en gang kjent skyldig både i attentatplanen og for å ha drevet ulovlig spionasje på vegne av iransk etterretning. Målet skal ha vært å drepe en eksiliraner bosatt i Danmark.

Den endelige dommen ventes senere på dagen torsdag.

Mannen har bodd i Norge i ti år og er norsk statsborger. Han ble pågrepet av svensk politi i Göteborg i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Spioneringen pågikk i Ringsted i Danmark og var rettet mot en annen eksiliraner som kom til Danmark som flyktning i 2006.

I tiltalen står det at norskiraneren blant annet skygget eksiliraneren ved hans bolig, og at mannens kone ble filmet.

Norskiraneren har hele tiden nektet seg skyldig. Han har forklart at han selv flyktet fra Iran til Norge etter å ha konvertert til bahai-religionen. Han har også forklart at han spionerte på eksiliraneren i Ringsted fordi mannen angivelig hadde hatt et forhold til kona hans for noen år siden. Retten festet ikke lit til mannens forklaring.