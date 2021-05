Frykt for smittespredning på Fiji

NTB utenriks

Helsemyndighetene sier at 400 leger, sykepleiere og ansatte er satt i karantene i sykehuset inntil det kan fastslås hvem som har hatt nærkontakt med en pasient som døde av korona.

Den 53 år gamle mannen er bare den tredje som har dødd av covid-19 hittil på Fiji, men myndighetene er dypt bekymret for at utbruddet kan spre seg, særlig etter at to leger testet positivt.

Helseminister James Fong sier at koronaviruset er den største trusselen noensinne mot landets helsesystem.

Han sier at sykehuset er stengt og at alle syke nå sendes til andre sykehus. De som er isolert på sykehuset, får mat og andre forsyninger de trenger, sier han.

