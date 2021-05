Frankrike og Tyskland positiv til åpning av vaksinepatent

NTB utenriks

Frankrike har tidligere vært motstander av et slikt tiltak og ment det ville ha ført til mindre utvikling. President Emmanuel Macrons uttalelse torsdag markerer derfor et skifte i synet.

– Jeg er definitivt i favør, sa presidenten.

I nabolandet Tyskland sa utenriksminister Heiko Maas at Berlin står klar til å ta fatt på samtaler om å oppheve vaksinepatent.

– Det er en diskusjon som vi er åpen for, sa Maas da han ble spurt om kommentar til kunngjøringen fra USAs handelsrepresentant Katherine Tai onsdag. Tai sa da at Washington nå støtter patentunntak for koronavaksiner, etter at USAs president Joe Biden først hadde stilt seg skeptisk til forslaget.

