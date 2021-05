AU gleder seg over patentunntak – Kina positiv uten å love noe

NTB utenriks

– Historien vil huske den amerikanske regjeringens beslutning som den riktige tingen å gjøre på det riktige tidspunktet, for å bekjempe en grusom utfordring som er uten sidestykke i vår moderne historie, sier John Nkengasong, direktør for AUs folkehelseinstitutt Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

Kinas reaksjon er i likhet med EU mer dempet.

– Kina støtter positive samtaler, sa utenriksdepartementets talsmann Wang Wenbin torsdag.

Han kom ikke med noen hint om konkret handling fra Beijing, men sa at Kina er positiv til å bedre tilgangen på vaksiner for alle land i verden, og at samtaler i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) er veien å gå.

(©NTB)