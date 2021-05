NTB utenriks

Politiet opplyser at over 200 betjenter deltok i operasjonen som fant sted i et fattigstrøk i bydelen Jacarezinho torsdag. Avisen O Globo melder at to passasjer på en T-bane ble truffet av streifskudd, men har overlevd.

Politiet i millionbyen opplyser at en av deres egne ble drept under skuddvekslingene inne i favelaen, melder BBC.

Rio de Janeiro sliter med mye kriminalitet og vold, og store områder er under kontroll av kriminelle bander, mange med tilknytning til narkotikahandelen.

