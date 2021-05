Trump lanserer ny plattform

NTB utenriks

Plattformen er teknisk sett en blogg på hjemmesiden hans som heter «Fra skrivebordet til Donald J Trump» der han kan henvende seg til sine tilhengere etter at han ble stengt ute fra Facebook, Twitter og andre sosiale medier.

Men tilhengerne av den tidligere presidenten kan også bruke plattformen til å reposte meldingene han legger ut, på Facebook og Twitter, siden det er en mulighet for å dele korte poster i sosiale medier.

Det er imidlertid uklart om Facebook og Twitter vil tillate slik virksomhet.

Kontoer blokkert

Trump fikk sine kontoer på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube blokkert etter at hundrevis av tilhengerne hans stormet Kongressen i januar for å prøve å avbryte den formelle opptellingen av valgresultatet.

Trump hevder fortsatt at valget ble stjålet fra ham ved hjelp av omfattende fusk, og at det var han som egentlig vant valget, ikke Joe Biden.

Siden utestengningen fra sosiale medier har Trump i stor grad forsvunnet fra offentligheten, og han har hatt vanskelig for å nå ut. Han har måttet ty til uttalelser som sendes på epost for å nå fram til sine tilhengere.

Facebook avgjør

Facebooks uavhengige kontrollorgan, Oversight Board, skal onsdag avgjøre om han fortsatt skal være utelukket eller om kontoen hans kan gjenåpnes.

Facebook opprettet sitt eget kontrollorgan etter vedvarende kritikk for å ha spredd hatinnhold på sine plattformer.

Kontrollorganet består av jurister, journalister og andre eksperter fra hele verden, og dets vedtak kan ikke ankes.

Twitter sier nei

Twitter har allerede gjort det klart at det ikke er noen vei tilbake for Trump, mens YouTube sier at blokkeringen av kontoen hans kan oppheves når det ikke lenger er fare for vold.

En av hans medarbeidere, Jason Miller, sa i mars at Trump ville lansere en ny sosiale medier-plattform. Tirsdag sa han at den nye bloggen på hjemmesiden ikke er den nye plattformen som fortsatt planlegges.

På hjemmesiden gjentar Trump de falske påstandene om at han vant valget, og han angriper partifeller som har vært kritiske til ham, som Mitt Romney og Liz Cheney.

Viktigste kommunikasjonskanal

Mens han var president, var Twitter hans overlegent viktigste kommunikasjonskanal, med 88 millioner følgere, og han startet gjerne tidlig om morgenen med serier med Twitter-meldinger.

Etter å ha sett gjennom fingrene med Trumps oppildnende retorikk i flere år, besluttet både Facebook og Instagram å stenge ham ute 7. januar, permanent eller minst gjennom resten av hans presidenttid, som det het.

1Delte meninger

Noen analytikere mener at Facebook og andre sosiale medier burde ha reagert mot ham mye tidligere etter i mange år å ha latt ham trosse regler om hatefullt innhold fordi han var en politisk leder.

– Han brukte Facebook og andre plattformer til aktivt å spre klart falske påstander om valgprosessen, noe som effektivt undergravde amerikansk demokrati, sier Samuel Wooley, professor ved University of Texas som er spesialist på internettpropaganda.

Andre uttrykte imidlertid bekymring, inkludert Tysklands statsminister Angela Merkel, som kalte blokkeringen problematisk. Det samme har borgerrettighetsaktivister gjort.

(©NTB)