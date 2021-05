NTB utenriks

De første fysiske møtet for G7s utenriksministere på mer enn to år ble avsluttet onsdag. I etterkant ble et dokument med en rekke uttalelser offentliggjort.

Klubben for verdens ledende økonomier oppfordrer også Iran til å løslate utlendinger og personer med dobbelt statsborgerskap som er «vilkårlig fengslet».

(©NTB)