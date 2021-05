DPA: Ungarn blokkerte Kina-kritikk i EU

NTB utenriks

Byrået får opplyst fra flere diplomater at Ungarns EU-ambassadør la ned veto mot en planlagt uttalelse under et møte for medlemslandenes utsendinger.

Den planlagte uttalelsen kunne dermed ikke publiseres.

Kina har gjort store investeringer i Ungarn, og landet har også kjøpt den kinesiske Sinopharm-vaksinen mot covid-19.

Argumentet mot uttalelsen fra ungarsk hold var at EU ikke kan reagere på all utvikling i Kina, opplyser diplomatene. Den ungarske EU-representasjonen har så langt ikke kommentert saken.

Den nye valgloven for Hongkong er blitt skarpt kritisert fra mange hold, siden den innebærer at Beijing får betydelig mer kontroll over territoriets egen lovgivende forsamling og regjering enn før.

