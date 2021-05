Biden setter nytt vaksinemål

NTB utenriks

Biden la fram den nye planen tirsdag. Hans regjering står nå overfor den vanskelige oppgaven å overbevise dem som er skeptiske, til å la seg vaksinere. Et av virkemidlene er å gjøre tilgangen til vaksinene lettere.

Etterspørselen etter vaksinene har falt markert i hele USA, og i enkelte delstater mangler bestillinger på mer enn halvparten av dosene som er tilgjengelige.

Biden ber nå delstatsmyndighetene gjøre vaksinene tilgjengelige for alle som kommer innom vaksinasjonssentrene, og han ønsker at apoteker gjør det samme. For første gang skal også doser fordeles til delstatene der etterspørselen er størst, framfor å fordeles strengt etter folketall.

Innen 4. juli

Bidens mål innebærer at 181 millioner amerikanere skal være vaksinert med første dose innen 4. juli. Presidenten ønsker også å få 160 millioner amerikanere fullvaksinert med to doser innen samme dato.

Det nye målet ses som en implisitt innrømmelse av at interessen for vaksinene er på nedtur, etter at 56 prosent av den voksne befolkningen i USA har fått minst én dose. Det gis nå 965.000 vaksinedoser daglig, halvparten så mange som for tre uker siden.

Tempoet er imidlertid nesten dobbelt så høyt som det som er nødvendig for å nå Bidens mål.

Vaksinere tenåringer

Et mål i den neste fasen er også å vaksinere USAs tenåringer. Myndighetene arbeider med et program for å tilby vaksiner til USAs 17 millioner tolv- til 15-åringer innen skolestart til høsten.

Pfizer/Biontech sa i mars at deres vaksine hadde vist seg å være trygg og effektiv blant tolv- til 15-åringer. En nødgodkjenning er ventet om få dager, og Biden sier at da er han klar til å gi grønt lys straks.

Men dette er omstridt blant eksperter som mener det er en alvorlig feil å bruke av verdens begrensede vaksineforsyninger på en gruppe som er lite utsatt for smitte, mens pandemien er ute av kontroll i land som India og Brasil.

Lavrisiko

- Pandemien raser rundt om i verden, og vi snakker om å vaksinere en gruppe i befolkningen som er absolutt lavrisiko, mens det overveldende flertall av verdens helsearbeidere har null beskyttelse, sier Craig Spencer ved Columbia-universitetet.

Priya Sampathkumar ved Mayo-klinikken legger til at eksport av flere vaksiner ikke bare er et etisk spørmål, men også i USAs egen interesse.

– Å vaksinere flere mennesker i USA hjelper ikke hvis variantene i India, Nepal og Sør-Asia kommer ut av kontroll og rammer oss, sier hun.

USA har lovet å sende 60 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen som USA ikke skal bruke, men ekspertene mener at mye mer kan gjøres.

