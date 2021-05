Frankrike selger kampfly og raketter til Egypt

NTB utenriks

Salget ble kjent via Disclose, et nettverk av gravejournalister, og den egyptiske forsvarsledelsen bekrefter nå at kontrakten inkluderer 30 franske Rafale-jagerfly.

Rafale-flyene produseres av den franske våpenprodusenten Dassault Aviation, som tidligere har solgt 24 fly av samme type til Egypt. Det skjedde i 2015, to år etter at Egypts forsvarssjef Abdel Fattah al-Sisi grep makten i et militærkupp.

Salget av kampfly er en av tre store forsvarskontrakter som ifølge Disclose ble undertegnet med Egypt 26. april. Den samlede verdien av kontraktene er 40 milliarder kroner.

De to øvrige kontraktene skal være inngått med MBDA og Safran Electronics, som begge lager utstyr til raketter.

Stor våpenimportør

Egypt er nå verdens tredje største våpenimportør, bare forbigått av Saudi-Arabia og India, ifølge Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Våpenimporten har økt med 136 prosent det siste tiåret, og Sisis regime har kjøpt både fra USA, Frankrike, Tyskland og Russland, ifølge Sipri.

Ingen betingelser

Frankrikes president Emmanuel Macron har et godt forhold til den tidligere kuppmakeren, noe han understreket da de to sist møttes i desember.

– Jeg kommer ikke til å stille betingelser knyttet til forsvarssamarbeid og økonomisk samarbeid på grunn av uoverensstemmelser, sa Macron med henvisning til kritikken som rettes mot Sisi for omfattende brudd på menneskerettighetene i Egypt.

Styrtet presidenten

Den politiske fløyen til Det muslimske brorskap, Frihets- og rettferdighetspartiet, vant i 2012 Egypts første demokratiske valg.

Brorskapets kandidat Mohamed Mursi overtok som president, men ble styrtet av de militære under ledelse av Abdel Fattah al-Sisi et knapt år etter.

Omfattende brudd

Det muslimske brorskap er siden forbudt, og titusenvis av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er fengslet. Mange er dømt til døden. Mursis dødsdom ble opphevet i 2016, men tre år senere døde han under et rettsmøte.

Sisi ble valgt til president i 2014 i et nyvalg som opposisjonen boikottet, og fire år senere ble han gjenvalgt etter å ha satt samtlige motkandidater ut av spill.

Amnesty International og Human Rights Watch har i gjentatte rapporter anklaget Sisi-regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene.

(©NTB)