Over 3.400 nye koronadødsfall i India

NTB utenriks

Situasjonen ved sykehusene er så alvorlig at kritisk syke covid-pasienter ikke får plass, og mange velger å beholde syke slektninger hjemme fordi de tror det gir bedre mulighet til å overleve.

Flere sykehus i New Delhi har i helgen gått til retten for å sikre at de får uhindret tilgang på medisinsk oksygen.

India har fram til mandag bekreftet 19,9 millioner smittetilfeller siden pandemien startet, mens over 218.000 mennesker har dødd etter å ha fått covid-19. De reelle tallene antas å være langt høyere.

Blant verdens land er det kun USA som har registrert flere smittetilfeller enn India, over 32,4 millioner.

Cirka 10 prosent av Indias over 1,3 milliarder innbyggere har så langt fått minst én vaksinedose. Blant disse har kun 1,5 prosent fått to doser.

Lørdag innledet landet vaksineringen av personer i aldersgruppen 18–44 år. Men selv forsøket på å vaksinere alle over 45 år, møter problemer. Selv om India er verdens største vaksineprodusent, er antall vaksiner for få.

Den voldsomme smitteøkningen knyttes både til en mutert og muligens mer smittsom virusvariant, samt en rekke store arrangementer, både religiøse og sportslige, som har samlet tusenvis av mennesker.

(©NTB)