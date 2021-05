Bill og Melinda Gates skilles

NTB utenriks

Microsoft-gründeren Bill Gates (65) er blant verdens absolutt aller rikeste, og har etter sin tid som Microsoft-sjef viet mye tid til forskjellige typer humanitært arbeid.

Det har blant annet skjedd gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation. Vaksinearbeid har vært et av fokusområdene.

– Etter mye ettertanke og mye arbeid med forholdet vårt, har vi bestemt oss for å avslutte ekteskapet, skriver Gates.

De to har vært sammen i 27 år og har tre barn. Ifølge Forbes er stiftelsen deres verdens største private veldedighetsorganisasjon. De vil fortsatt drive den sammen. Ifølge magasinet har ekteparet selv gitt Microsoft-aksjer verdt 35,8 milliarder dollar til stiftelsen.

– Vi har bygget en stiftelse som jobber over hele verden for å gjøre det mulig for folk å leve sunne, produktive liv. Vi fortsetter å dele troen på det oppdraget, og fortsetter å jobbe sammen i stiftelsen, men vi tror ikke lenger at vi kan vokse videre som et par i den neste fasen av våre liv, skriver de to, som også ber om «rom og privatliv».

I fjor varslet Bill Gates, som tidligere var verdens rikeste person, at han sluttet i Microsoft-styret for å vie tiden til filantropisk arbeid.

Gates var toppsjef i Microsoft fram til 2000, og har siden det gradvis trappet ned i selskapet han stiftet sammen med Paul Allen i 1975.

