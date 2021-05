NTB utenriks

Sheriffen i Brown County, Kevin Pawlak, opplyser at det trolig var snakk om et målrettet angrep mot en person, men at vedkommende ikke befant seg på Oneida Casino.

– Det ser derfor ut som om mannen bestemte seg for å skyte noen av vennene og kollegaene til vedkommende, sier Pawlak.

Vitner forteller at det ble avfyrt mellom 20 og 30 skudd under det dramatiske angrepet i kasinoets restaurant i 19.30 tida lokal tid lørdag.

