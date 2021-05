Irans utenriksminister beklager uttalelser

NTB utenriks

I opptaket fra en lengre samtale Zarif hadde med en av president Hassan Rouhanis rådgivere, kritiserer utenriksministeren blant annet Revolusjonsgardens daværende leder Qasem Soleimani for å ha blandet seg inn i iransk diplomati.

Soleimani ble drept i et amerikansk attentat i 2020 og har siden fått martyrstatus i Iran.

I et innlegg på Instagram søndag beklager Zarif uttalelsen overfor generalens familie.

– Jeg håper at det storartede iranske folk og alle som elsker generalen, særlig Soleimanis familie, kan tilgi meg, skriver han.

– Dersom jeg hadde visst at én eneste setning av dette ville bli offentliggjort, ville jeg absolutt ikke ha ytret det, skriver Zarif videre.

Politiske bølger

Samtalen i det hemmelige lydopptaket fant sted tidligere i år, og opptaket ble lekket til den Iran-kritiske, saudistøttede nyhetskanalen Iran International i London, som deretter delte det med flere vestlige medier.

Det er ikke kjent hvem som sto bak lekkasjen, som har skapt politiske bølger i Iran og som kan svekke de reformvennlige kreftene foran presidentvalget 18. juni.

President Hassan Rouhani har sittet i to perioder og kan derfor ikke stille igjen. Zarif regnes som moderat og har vært nevnt som en mulig etterfølger.

Atomforhandlinger

Iran og de øvrige signaturlandene forhandler i disse dager i Wien, i et forsøk på å få USA med på å gjenopplive atomavtalen som president Donald Trump vendte ryggen til.

Zarif var en av arkitekten bak atomavtalen, som krefter i Iran og land som Israel og Saudi-Arabia er sterkt imot.

Også dette taler for at tidspunktet for lekkasjen ikke var tilfeldig.

Forsøk på å sabotere

Zarif har vært utenriksminister siden 2013 og er ingen populær mann blant Irans ytterliggående og ultrakonservative krefter, som misliker hans forsøk på å bedre forholdet til Vesten.

Rouhani har distansert seg fra utenriksministerens uttalelser, men sier samtidig at lekkasjen åpenbart er et forsøk på å sabotere atomforhandlingene og bane vei for et maktskifte i Teheran.

– Hvorfor skjer enkelte ting akkurat når vi står på randen av suksess i atomforhandlingene i Wien, spurte han denne uka.

– Jeg forstår heller ikke hvorfor en valgkamp er viktigere for noen enn de nasjonale interessene og folkets velferd, sa Rouhani.

