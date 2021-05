NTB utenriks

Ifølge CBS 58 ble sju personer skutt, før en antatt gjerningsperson ble pågrepet.

Kasinoet i Green Bay opplyser at flere personer er skutt, men at de ikke har informasjon om hvor mange eller tilstanden deres.

Josh Kaul, den øverste juridiske lederen i Wisconsin, skriver på Twitter at situasjonen er under kontroll. Guvernør Tony Evers sier han ble knust da han hørte nyheten, men at han ikke har flere detaljer ennå.

Vitner forteller at 20 til 30 skudd ble avfyrt.

(©NTB)