Pfizer vil starte eksport av vaksiner fra USA

USA har hatt strenge eksportregler for vaksineprodusentene for å sørge for at vaksineringen av landets befolkning prioriteres. Det har ført til at Canada, et land med tette bånd til USA, har måttet kjøpe Pfizer-vaksiner som er produsert i Belgia.

Eksportreglene har også skapt uvisshet rundt leveranser av Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson til EU og Norge.

Statsminister Justin Trudeau sier fredag at Canada neste uke vil få 2 millioner Pfizer-doser i uka. Vaksinetakten i Canada er blitt kritisert for å henge etter nabolandet i sør.

