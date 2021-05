Australiere i India nektes hjemreise

NTB utenriks

Australias helseminister Greg Hunt kunngjorde fredag at alle som forsøker å komme til landet fra India, kan straffes med bøter opp til 450.000 kroner eller fengsel i fem år.

Den nye loven trer i kraft mandag og gjelder alle som har vært i hardt koronarammede India de siste to ukene.

9.000 australiere befinner seg i India for tiden og har registrert seg for å komme hjem, inkludert 650 som regnes for å være sårbare.

Human Rights Watchs Australia-direktør Elaine Pearson kaller vedtaket opprørende og sier at australiere har rett til å komme hjem til sitt eget land.

Siden koronapandemien startet, har Australia hatt en svært streng innreisepolitikk. Bare et visst antall mennesker får komme inn i landet hver måned, og alle må i karantenehotell i to uker.

Det gjelder også australiere, og mange tusener australiere i utlandet har ventet lenge i lang kø på sin tur til å få komme hjem.

Men takket være den strenge politikken, har Australia lyktes i å slå ned viruset, og livet er i stor grad vendt tilbake til det normale.

