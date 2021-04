USAs ambassade i Moskva kutter kraftig i konsulære tjenester

NTB utenriks

Det konsulære arbeidet vil fra nå av kun bestå av hastesaker, og alt i alt kuttes virksomheten med 75 prosent, opplyste ambassaden fredag.

Det vil blant annet ikke lenger bli utstedt visum for enkeltreiser til USA. Rutinemessige tjenester for amerikanske borgere blir også redusert.

Amerikanske borgere med visum som utløper, blir oppfordret til å forlate landet innen 15. juni.

Grunnen til reduksjonen er at Russland ikke lenger vil tillate at personer uten amerikansk statsborgerskap jobber ved ambassaden. Russiske myndigheter sier de frykter at russere kan bli rekruttert av andre lands etterretningstjenester.

