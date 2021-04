Tyrkiske sikkerhetsstyrker satt inn for å håndheve koronarestriksjoner

NTB utenriks

Innbyggerne får kun lov til å gå hjemmefra for å handle matvarer, og det krever spesialtillatelse for å reise til andre byer. De strenge tiltakene gjelder fram til 17. mai og dekker dermed resten av ramadan og id-feiringen når fastemåneden er over.

President Recep Tayyip Erdogan har skjerpet reglene etter en skremmende økning i smitten og rekordhøye dødstall som følge av covid-19.

Til tross for tiltakene og kontrollene er det mange som er i aktivitet. For å unngå at økonomien stopper helt opp, er det flere sektorer som har fått unntak. I tillegg til helsearbeidere og politi, kan fabrikkarbeidere og ansatte i landbruket fortsatt gå på jobb. Det samme kan de som jobber med forsyninger og statistikk. Det er også unntak for turister, og restauranter kan levere mat.

En av de største fagorganisasjonene i landet anslår at rundt 16 millioner arbeidstakere fortsatt kan gå på jobb i landet som har 84 millioner innbyggere.

Så langt har pandemien kostet minst 39.737 mennesker livet i Tyrkia. 21. april ble det satt ny rekord med 362 registrerte dødsfall.

