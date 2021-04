NTB utenriks

Det økte deltakertallet vil blant annet gjelde ved store idretts- og kulturbegivenheter. Men deltakerne må ha anviste sitteplasser, melder Sveriges Radio fredag.

Kulturminister Amanda Lind sier at regjeringen vurderer at det er mindre risiko for smittespredning hvis man er utendørs, og hvis det er god nok avstand mellom sitteplassene.

(©NTB)