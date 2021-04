Israel i sorg etter landets verste tragedie siden 2010

NTB utenriks

Dødstallet er like høyt som under den kraftige skogbrannen i Nord-Israel i 2010, som antas å være Israels dødeligste tragedie i fredstid.

Israelske medier anslår at det var rundt 100.000 mennesker til stede under feiringen av den jødiske høytiden lag baomer nord i Israel, som starter torsdag kveld. Ulykken fant sted etter midnatt.

Flere mener tragedien kunne vært unngått, skriver The Times Of Israel.

– Jeg bærer det overordnede ansvaret på godt og vondt og er klar for enhver etterforskning, sier den lokale politisjefen Shimon Lavi, som hadde ansvaret for sikkerheten ved feiringen.

Ifølge Lavi gjorde politiet alt de kunne for å redde liv.

Netanyahu: – Tragedie

Statsminister Benjamin Netanyahu kaller hendelsen for «en stor tragedie» og sier at alle ber for ofrene.

Videoer i sosiale medier viser et stort antall svartkledde ultraortodokse menn som går gjennom trange innganger til stedet for feiringen.

Bilder fra ulykkesstedet viser rekker med tildekkede lik på bakken og titalls ambulanser. Avisa Haaretz siterer to vitner som forteller at politiets sperringer hindret at folk kom seg ut fra stedet. Det avvises av politiet.

Panikken brøt ut etter at noen av deltakerne skled på trinnene, noe som førte til at mange flere falt, ifølge politikilder.

Mange på sykehus

Dødstallene steg gjennom natt til fredag, og i morgentimene opplyser ambulansetjenesten Zaka at minst 44 har omkommet. Barn er blant de omkomne, opplyser det israelske forsvarets radiostasjon.

– Dette er en helt utålelig hendelse, sier Zakas talsmann Motti Buckchin til nettavisen ynetnews.

– 44 mennesker som ønsket glede, vender hjem i likposer. Verden har rast sammen for 44 familier, ingenting vil bli som før, sier han.

Talsmann Zaki Heller i redningstjenesten Magen David Adom sier at 150 personer er lagt inn på sykehus.

– På et øyeblikk gikk vi fra en glad feiring til en umåtelig tragedie, sier Heller.

De skadde ble fløyet til Jerusalem og Tel Aviv, hvor begravelser holdes fredag.

Dårlig mobildekning

Mobilnettet brøt delvis sammen ved Meron-fjellet da mange familier forsøkte å få kontakt med sine kjære da ulykken ble kjent.

– Det skjedde i en brøkdel av et sekund. Folk bare falt og tråkket på hverandre. Det var en katastrofe, sier et øyevitne til Haaretz.

Redningsmannskapene slet med å få løs folk som satt fast, fordi det var så mange mennesker på stedet. Det israelske forsvaret har sendt leger, redningsmannskaper og helikopter for å bidra i innsatsen.

I morgentimene ble det fortsatt forsøkt å identifisere ofre og få familier i kontakt med savnede.

– Vi får sakte, men sikkert bedre oversikt, sier Kavi Hess, en lokal talsmann, til TV13.

Voldsomt press

Et 24 år gammelt vitne, som kun ble omtalt som Dvir, sier til det israelske forsvarets radiostasjon at «folkemasser ble dyttet inn i det samme hjørnet, og et dragsug ble skapt».

Han sier at én rekke med folk først falt ned, før neste rekke, der han sto, også begynte å falle ned på grunn av presset som oppsto.

– Det føltes som at jeg holdt på å dø, sier han.

Stor folkemengde

Hvert år samles en stor folkemengde ved Meron-fjellet, de fleste ultraortodokse jøder, til feiringen. Høytiden er til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre århundre og ligger begravet i området.

Båltenning, bønn og dans er tradisjonelt en del av lag baomer-feiringen.

Det er den første store religiøse samlingen i sitt slag som blir holdt etter at Israel fjernet nesten alle koronarestriksjoner.

Myndighetene hadde i år satt en grense på 10.000 deltakere, men ifølge israelske medier kan det ha vært ti ganger flere der.

