Iran gleder seg over nye toner fra Saudi-Arabia

– Iran er et naboland, og alt vi ønsker er et godt og spesielt forhold med landet, sa Salman i et TV-intervju denne uka.

– Vi ønsker ikke en vanskelig Iran-situasjon. Tvert imot, vi håper at Iran kan vokse og bidra til velstand i regionen og verden, la han til.

En talsmann for iransk UD konstaterer at dette er «nye toner» fra Saudi-Arabia.

Konstruktiv holdning

– Iran har vært en pioner på veien mot regionalt samarbeid og ønsker de nye tonene fra Saudi-Arabia velkommen, sier Saeed Khatibzadeh.

– Ved å innta en konstruktiv holdning kan våre to land begynne et nytt kapittel med samhandel og samarbeid for å oppnå fred, stabilitet og regional utvikling, sier han.

Sunnimuslimske Saudi-Arabia og sjiamuslimske Iran har lenge kjempet for regional dominans og brøt alle bånd til hverandre etter at demonstranter angrep den saudiarabiske ambassaden i 2016. Det skjedde etter at Saudi-Arabia hadde henrettet en sjiamuslimsk leder.

Hemmelige samtaler

Financial Times avslørte tidligere i måneden at utsendinger fra de to landene hadde hatt hemmelige samtaler i Iraks hovedstad Bagdad, noe som ble bekreftet av irakiske regjeringskilder.

Vestlige diplomater bekreftet også at samtalene hadde funnet sted 9. april og at de var et forsøk på å bedre forholdet mellom de to landene.

Iranske myndigheter har ikke kommentert opplysningene, og statlige medier i Saudi-Arabia har benektet at slike samtaler har funnet sted.

