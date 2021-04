India sliter med få vaksiner og rekordbrytende smittetall

NTB utenriks

Landet registrerte 3.498 nye koronarelaterte dødsfall fredag og er med det oppi 208.330 døde.

Vaksinesentrene skal etter planen åpne for alle over 18 år lørdag, men mange delstater sier at de er tomme for doser.

Flere delstater, blant dem hovedstaden New Delhi, har sagt at de ikke har mulighet til å starte vaksineringen av alle over 18 år.

Fredag stengte Mumbai vaksinesentrene i tre dager som følge av vaksinemangel.

Det bor 1,4 milliarder mennesker i India. Kun 2,2 millioner ble vaksinert torsdag, som er det laveste tallet de siste ti dagene, ifølge NDTV. Så langt har 11,5 prosent av befolkningen fått minst én dose.

India opplever en voldsom smitteøkning som har ført til fulle sykehus og mangel på medisin og oksygen til koronapasientene. Eksperter sier det skyldes at mange mennesker har vært samlet til blant annet brylluper og idrettsarrangementer.

Landet har registrert 18,7 millioner smittetilfeller. Det antas imidlertid at mørketallene er store.

