Flere titalls døde etter ulykke nord i Israel

– Vi har 38 døde på åstedet, men det er flere på sykehus, sier en talsmann for den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom (MDA) til AFP. Samtidig sier en kilde ved Ziv-sykehuset at de har tatt imot minst seks omkomne.

Talsmann Zaki Heller for MDA har uttalt til en israelsk radiokanal at rundt 150 mennesker er innlagt på sykehus med skader etter ulykken, samtidig som han bekreftet at liv har gått tapt. Han sa imidlertid ikke hvor mange som har omkommet.

Israelske medier melder om at minst 40 er døde, og det er lagt ut bilder av omkomne som ligger tildekket på rekke.

Voldsomt press

Ulykken fant sted etter midnatt, og det er uklart hva som var den utløsende årsaken.

Et 24 år gammelt vitne, som kun ble omtalt som Dvir, sier til det israelske forsvarets radiostasjon at «folkemasser ble dyttet inn i det samme hjørnet, og et dragsug ble skapt».

Han sier at én rekke med folk først falt ned, før en andre rekke, der han sto, også begynte å falle ned på grunn av presset som oppsto.

– Det føltes som at jeg holdt på å dø, sier han.

Stor folkemengde

Titusenvis hadde samlet seg for feiringen Lag Ba'Omer. Det er en jødisk høytid til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre århundre og ligger begravet i området.

Det er den første store religiøse samlingen av sin type som blir holdt etter at Israel fjernet nesten alle koronarestriksjoner. Statsminister Benjamin Netanyahu kaller det «en stor tragedie», og sier at alle ber for ofrene.

Redningsmannskapene slet med å få løs folk som satt fast, fordi det var så mange mennesker på stedet.

