NTB utenriks

USAs ledende smittevernekspert understreker viktigheten av å ta begge dosene for å få maksimal effekt av vaksinen.

Under en pressebriefing i Det hvite hus ffredag pekte han på at flere studier viser en betydelig effekt av andre dose, som både vil redusere sjansen for å bli smittet og styrke immunforsvarets respons på viruset.

- Ta vaksinen, og om du skal få to doser, forsikre deg om at du får den andre dosen, sa Fauci.

