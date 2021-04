Tyrkia gjør seg klar til sin tøffeste nedstenging under pandemien

NTB utenriks

Nedstengingen skyldes at landet ikke har greid å få smittetallene ned og heller ikke antall covid-tilfeller som ender med døden.

Tiltakene innebærer at skoler og kjøpesentre stenges og at det blir restriksjoner på reiser mellom byer. De vil vare fram til 17. mai.

Tyrkiske medier melder at folk strømmer til busstasjonene i Istanbul for å komme seg ut av byen før restriksjonene trer i kraft klokka 19 lokal tid. De som har valgt å ta bilen, har endt opp i lange trafikkøer, melder avisen Hurriyet.

Det er også fullt i supermarkedene der folk forsøker å hamstre så mye de kan før nedstengingen trer i kraft.

Tidligere i april ble det for første gang registrert over 60.000 smittetilfeller i løpet av ett døgn i Tyrkia. Onsdag ble det registrert over 40.000 tilfeller.

Antall koronarelaterte dødsfall nærmer seg 40.000, og siden mars er det registrert over 4,7 millioner smittetilfeller.

