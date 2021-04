Russisk filmfestival stanser film om jakt på homofile

NTB utenriks

Filmen skulle aldri vært på programmet, ifølge filmfestivalens talskvinne Irina Pavlova. Hun kom ikke med noen forklaring på hvorfor filmen ikke skal vises.

Filmen handler om to skinheads fra Moskva som jakter homofile. I løpet av filmen blir det derimot klart at de to mennene har et kjærlighetsforhold med hverandre.

Filmen tar for seg maskulinitets-krisen og konsekvensene av homofobisk retorikk i statlig medier, ifølge regissør Vsevolod Galkin.

Den er ifølge Galkin basert på en sann historie fra 2016 da fotballfans angrep homofile, bifile og transseksuelle. Særlig fotballfans har protestert mot filmen, fordi de føler seg mistenkeliggjort.

(©NTB)