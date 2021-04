Opposisjonsleder pågrepet i Algerie

NTB utenriks

Tabbou var sentral i demonstrasjonene som førte til at president Abdelaziz Bouteflika gikk av i 2019.

I fjor ble Tabbou gitt en ettårig betinget dom for å ha undergravd nasjonal sikkerhet.

Pågripelsen kommer samtidig med at Hirak-protestbevegelsen har våknet til liv igjen, etter et år med strenge koronarestriksjoner i landet.

Tabbou ble innkalt til politistasjonen onsdag kveld for å svare på en klage som Bouzid Lazhari, presidenten for det nasjonale menneskerettighetsrådet, et offisielt organ, hadde fremmet mot ham.

47-åringen skal møte for en aktor torsdag, opplyser Tabbous advokat Me Ali Fellah Benali i sosiale medier.

