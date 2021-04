Nato bekrefter at tilbaketrekkingen fra Afghanistan har startet

NTB utenriks

Etter snart 20 år er krigen i Afghanistan i ferd med å avsluttes fra Natos side.

Søndag sa lederen for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general Scott Miller, at USA og Nato hadde begynt å «jobbe lokalt» for å trekke soldatene ut av landet.

Det bekrefter en ikke-navngitt tjenestemann i Nato overfor nyhetsbyrået AFP torsdag. NTB har vært i kontakt med pressetjenesten til Nato, som bekrefter at tilbaketrekkingen har startet.

– Tilbaketrekkingen har startet. Det vil være en ryddig, koordinert og målrettet prosess, sier en ikke-navngitt Nato-tjenestemann i uttalelsen som også er sendt til NTB.

USA bekrefter

Det hvite hus bekrefter også at USA har startet tilbaketrekkingen, melder Reuters. NTB har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet for å få svar på om også de norske styrkene har startet tilbaketrekkingen, foreløpig uten å få svar på det.

USAs president Joe Biden har satt som mål at amerikanske styrker skal være ute av Afghanistan innen 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrepene som førte til Afghanistan-krigen.

Natos medlemsland har besluttet at tilbaketrekkingen skal starte innen 1. mai. USA inngikk i fjor en avtale med Taliban om å trekke seg ut innen 1. mai, og det er usikkert hvordan Taliban vil håndtere situasjonen når tilbaketrekkingen altså ikke er fullført innen denne datoen.

– Sikkerheten er topprioritet

Da tilbaketrekkingen ble kjent, sa Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB at Norge tar høyde for at Taliban kan komme til å gjenoppta sine angrep mot Nato-styrkene.

Nato-tjenestemannen som uttaler seg om tilbaketrekkingen, legger vekt på at sikkerheten står i høysetet.

– Sikkerheten til våre styrker vil være topprioritet hele veien, og vi tar alle nødvendige steg for å holde vårt personell utenfor fare. Så dere forstår at vi på dette tidspunktet ikke vil gå inn på operasjonelle detaljer, inkludert styrketall eller tidslinjer for individuelle nasjoner, sier Nato-tjenestemannen.

Norge blant de siste ut

– Ethvert Taliban-angrep under tilbaketrekkingen vil bli møtt med en kraftfull reaksjon. Vi planlegger å ha fullført tilbaketrekkingen i løpet av få måneder, legger tjenestemannen til.

I alt har 9.000 norske soldater tjenestegjort i Afghanistan. Ti av dem har mistet livet i krigen. Norge har nå rundt 95 forsvarspersonell i Afghanistan.

Norge driver blant annet et feltsykehus og opptrening av afghansk antiterrorpoliti ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Disse styrkene vil være blant de siste som trekkes ut av landet, har forsvarssjefen tidligere sagt.

(©NTB)