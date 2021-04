Bulgaria utviser russisk diplomat etter anklager om bombeangrep

NTB utenriks

Onsdag opplyste bulgarsk påtalemyndighet at de har funnet koblinger mellom seks russiske statsborgere og flere tidligere eksplosjoner ved våpenlagre. De seks skal ha oppholdt seg i Bulgaria samtidig som eksplosjonene skjedde.

– Bevisene som er samlet inn så langt, peker med stor troverdighet i retning av at målet med de russiske borgernes handlinger var å hindre leveranser av ammunisjon til Georgia og Ukraina, sier den bulgarske påtalemyndighetens talskvinne, Siyka Mileva, ifølge EUobserver.

Ber om samarbeid

Torsdag ble det klart at reaksjonen blir utvisning av en russisk diplomat.

– Det bulgarske utenriksdepartementet har erklært enda en russisk diplomat for uønsket, heter det i en uttalelse fra departementet.

Samtidig blir Russland oppfordret til å samarbeide om etterforskningen av sakene.

Den første eksplosjonen skjedde ved et ammunisjonslager i 2011. Ytterligere to eksplosjoner rammet militæranlegg i byen Sopot i 2015, mens den fjerde eksplosjonen skjedde ved et våpenlager i 2020. Alle sprengladningene ble utløst på lignende vis, med fjernutløser, sier Mileva.

Russisk sarkasme

I tillegg er det «ekstremt velbegrunnet mistanke» om at Russland også sto bak et forsøk på å ta livet av den bulgarske våpenhandleren Emilian Gebrev i 2015, sier han.

Russland svarer på anklagene med sarkasme.

– Det er bra vi ikke er blitt beskyldt for å drepe erkehertug Franz Ferdinand ennå, men det kommer vel snart, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

Drapet på erkehertugen i 1914 regnes som hendelsen som utløste første verdenskrig.

