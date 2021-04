Somalias president vil ha valg

NTB utenriks

I en tale som ble sendt på somalisk kringkasting natt til onsdag, sa han at han lørdag skal tale i nasjonalforsamlingen for å be de folkevalgte om tilslutning til å holde valg.

I talen ba han også om at det må holdes umiddelbare diskusjoner rundt hvordan valget skal avvikles.

Hovedstaden Mogadishu rystes for tiden av den verste politiske volden på flere år etter at valget i februar ble utsatt og presidenten forlenget sitt eget mandat med to år.

Folk har begynt å forlate hjemmene sine i hovedstaden i frykt for nye kamper.

