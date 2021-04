NTB utenriks

Veronica Arthurson i Läkemedelverket sier på et pressetreff tirsdag at de har meldt inn ti dødsfall der de mistenker at det er en kobling til AstraZenecas covid-19-vaksine, skriver Expressen.

Vaksinen, som markedsføres under navnet Vaxzevria, gis for tiden ikke i Norge.

