NGO: Over 500 helsearbeidere døde i Venezuela

NTB utenriks

– Antallet døde i helsesektoren som følge av covid-19 vokser. Vi har mottatt informasjon om 14 nye dødstall, noe som bringer totalen til 513, skriver Médicos Unidos Venezuela på Twitter.

Siden de første tilfellene ble påvist i mars i fjor, har fagforeninger i helsesektoren og NGOer ropt varsku om forholdene på offentlige sykehus og ansattes begrensede tilgang til beskyttelsesutstyr for å behandle koronasmittede pasienter.

Médicos Unidos Venezuela har lagt ut et bilde på Twitter der man kan se helsepersonell frakte kisten med en avdød kollega. Organisasjonen skriver at helsepersonell ofte må kjøpe utstyr som er gått ut på dato og at de noen ganger må be om medisin via sosiale medier.

President Nicolas Maduros regjering oppgir at landet så langt i pandemien har 192.498 koronatilfeller og 2.064 dødsfall. Men NGOer og helseorganisasjoner mener at de virkelige tallene er langt høyere.

Selv før pandemien startet, var det mangel på utstyr i helsevesenet.

