Island stanser innreise fra land med høy smitterate

Islandske myndigheter definerer risikoland som land med en smitterate på over 500 per 100.000 over 14 dager. Blant dem er tre Schengen-land i EU, nemlig Sverige, Polen og Frankrike.

Enkelte unntak kan gjøres for folk som er bosatt på Island, eller som kan framlegge attest på vaksinering eller at de har hatt covid-19.

Men de må tilbringe fem dager i karantene mens de venter på resultatet av en negativ test.

Samtidig legger myndighetene fram en plan om gjenåpning i fire faser. De tar sikte på full åpning i juni når 75 prosent av alle over 16 har fått minst en vaksinedose.

