Tyrkia varsler «full nedstenging»

NTB utenriks

Tiltakene skal vare til 17. mai, opplyser Erdogan mandag kveld ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Avisa Hurriyet skriver at det også blir innført begrensninger på reiser mellom tyrkiske byer.

Fysisk undervisning på skolene stanses under nedstengingen.

Fabrikker og matvarenæringene vil bli unntatt fra de nye tiltakene, ifølge Erdogan.

Tyrkia opplever for tiden et av de største smittetrykkene i verden. De siste 14 dagene er det registrert 952 smittede og 5,4 døde per 100.000 innbyggere.

(©NTB)