Texas og Florida får flere kongressplasser etter folketelling

USAs befolkning er på 331.449.281 personer, viser resultatet fra fjorårets folketelling. Økningen på 7,4 prosent på ti år er den nest svakeste noensinne. Innbyggertallet er omtrent det samme som anslått på forhånd.

Folketellinger i USA gjennomføres hvert tiende år. Resultatet påvirker antall representanter som de ulike delstatene har i Representantenes hus, samt størrelsen på føderale overføringer til delstatene.

Mandag offentliggjorde Census Bureau, som har ansvaret for folketellingene, de første resultatene. Det nye kongresskartet viser at tradisjonelt demokratiske delstater får færre representanter på bekostning av delstater der Republikanerne står sterkt.

For første gang i sin 170 år lange historie som delstat, vil California miste én representant. Det er et resultat av at migrasjonen til USAs mest folkerike stat avtar.

I øst mister blant andre New York, Pennsylvania, West Virginia, Michigan, Ohio og Illinois én plass hver i Kongressen. Samtidig får Texas ytterligere to representanter, mens Florida og North Carolina hver får én ekstra representant i Kongressen.

Også Colorado, Montana og Oregon fikk økt innbyggertallet og blir dermed representert av ytterligere én folkevalgt i Washington.

Sammen med mer detaljerte resultater som ventes senere i år, blir disse tallene grunnlaget for en dragkamp om utforming av valgdistrikter. Den jobben er det delstatsforsamlinger eller uavhengige kommisjoner som skal gjøre.

