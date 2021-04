Ny dom mot britisk-iranske kvinne i Iran

NTB utenriks

43-åringen ble pågrepet på flyplassen i Teheran sammen med sin lille datter i april 2016.

Hun jobbet da for Thomson Reuters Foundation og drev opplæring av iranske journalister. Anklagen mot henne lød på oppvigleri, og dommen på fem års fengsel har hun sonet ferdig.

Mandag ble hun dømt til ytterligere ett års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i «å ha drevet propaganda mot systemet» ved å delta i en demonstrasjon utenfor Irans ambassade i London i 2009, ifølge advokaten Hojjat Kermani.

Ikke riktig

Storbritannias statsminister Boris Johnson tar kraftig avstand fra dommen og sier at britiske myndigheter vil gjøre alt for å få henne løslatt.

– Det er ikke riktig å dømme henne til enda mer tid i fengsel. Det var galt at hun havnet der i utgangspunktet, sier Johnson.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å få henne løslatt slik at hun kan returnere til familien her i Storbritannia, sier han.

Fullstendig inhumant

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kaller den siste dommen mot Nazanin Zaghari-Ratcliffe for «en fullstendig inhuman og helt urettmessig beslutning».

– Vi skal fortsatt gjøre alt for å støtte henne, sier han.

43-åringens britiske ektemann Richard Ratcliffe mener kona har blitt et politisk forhandlingskort og at tiltalen mot henne bunner i en historisk gjeld Storbritannia har til Iran.

Ratcliffe mener også at britiske myndigheter kunne ha gjort mer for å få henne løslatt.

