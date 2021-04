Nok en ny koronatopp i India

NTB utenriks

Mandag ble det registrert 352.991 nye smittetilfeller. Samtidig ble det registrert 2.812 nye koronadødsfall, en ny toppnotering, viser tall fra Indias helsedepartement.

Til sammen er det registrert 195.123 koronadødsfall i landet, mens 17,3 millioner mennesker har fått påvist covid-19.

Sykehus, hjelpeløse pasienter og familiene deres har slått alarm om mangel på oksygen, sykehussenger og medisiner. Statsminister Narendra Modi sa søndag at «stormen» covid-19 har «rystet landet», og at å bekjempe pandemien nå er førsteprioritet.

Tilbyr hjelp

Flere land har tilbudt seg å hjelpe det kriserammede landet.

President Joe Biden har sagt at USA er fast bestemt på å hjelpe India, og landet har bekreftet at de vil gjøre tilgjengelig ingredienser som trengs for å produsere den indiske vaksinen Covishield.

Storbritannia har lovet livreddende medisinsk utstyr, inkludert hundrevis av oksygenkonsentratorer og respiratorer. Også EU, Tyskland og Israel har tilbudt seg å hjelpe.

Stiger raskt

Målt i antall registrerte smittetilfeller er India verdens nest hardest rammede land etter USA. Men mens smitten går ned i USA, stiger den nå raskt i India der en stor, andre smittebølge brøt ut i midten av februar.

Eksperter har knyttet den tiltakende smitten til mer smittsomme virusvarianter, dårlig etterlevelse av smitteverntiltak, samt dårlige forberedelser fra regjeringshold.

(©NTB)