Navalnyjs gruppe må stanse alle aktiviteter

Navalnyj sitter selv fengslet og avsluttet fredag en over tre uker lang sultestreik.

Mandag startet en domstol en sak som skal avgjøre om stiftelsen hans skal regnes som ekstremistisk. I påvente av beslutningen må all aktivitet stanses, besluttet domstolen, ifølge Ivan Zjdanov, som er direktør i Navalnyjs stiftelse.

Navalnyjs støttespillere har på forhånd sagt at det vil være et stort tilbakeslag for gruppen hvis den blir stemplet som en ekstremistorganisasjon.

– Neste uke vil de trolig klassifisere oss som ekstremister, fryse alle kontoer, stenge lokalene og gjøre det ikke-digitale arbeidet vårt umulig, sa Navalnyjs kollega Leonid Volkov i et intervju med Znak.com i helgen.

Han sier at det vil kunne bli nødvendig med en pause for å se hvordan opposisjonen skal se ut i framtiden.

Navalnyjs stiftelse har blant annet satt seg fore å avsløre korrupsjon i kretsen rundt president Vladimir Putin.

