Munnbindbot til Thailands statsminister

NTB utenriks

I hovedstaden Bangkok og 49 av Thailands provinser er det nå påbudt med munnbind på offentlige steder. Enkelte steder kan du få 20.000 baht. – drøyt 5.000 kroner – i bot hvis du ikke dekker munn og nese.

Etter at det dukket opp et bilde i sosiale medier av statsminister Prayut Chan-o-cha uten munnbind på et møte mandag, har han fått en bot på 6.000 baht. Regjeringssjefen har vedtatt boten, opplyser guvernøren i Bangkok.

Mandag ble det registrert 2.048 nye smittetilfeller i Thailand. Dagen før ble det registrert elleve koronarelatert dødsfall, det største tallet på ett døgn siden pandemien startet.

(©NTB)