Tilbaketrekkingen fra Afghanistan har startet

General Scott Miller bekreftet dermed at prosessen som president Joe Biden satte i gang med sin kunngjøring 14. april, er i gang. Biden har lovet at alle amerikanske soldater skal være ute av landet 11. september, 20-årsdagen for terrorangrepene i USA.

Nato har på sin side uttalt at tilbaketrekkingen skal starte «innen 1. mai» og at prosessen skal være ferdig i løpet av noen måneder.

– Alle våre styrker forbereder seg nå på nedtrappingen, offisielt er datoen 1. mai, men vi jobber allerede lokalt og er i gang, sa Miller til journalister i Kabul.

De internasjonale styrkene trekker seg ut mens den afghanske regjeringen er under hardt press fra Taliban, og fredsforhandlingene som pågår i Doha, synes å stå i stampe.

