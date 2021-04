Dansk dødsfall vurderes for mulig sammenheng med AstraZeneca-vaksinering

NTB utenriks

En sjelden type bivirkning der pasienter får blodpropp i tillegg til lave nivåer av blodplater, er sett hos enkelte som har fått AstraZeneca-vaksine. En 57-åring som døde av hjerneblødning i mars, hadde et lignende sykdomsbilde, skriver den danske avisen B.T. søndag.

Den danske Lægemiddelstyrelsen har så langt bare konkludert med at ett dødsfall har sannsynlig sammenheng med vaksinen, en 60 år gammel kvinne som døde 9. mars. Det er registrert et annet dødsfall der blodplatenivåene var noe høyere hos denne pasienten, og myndighetene anser det som mindre sannsynlig at dette hadde sammenheng med vaksinen, ifølge B.T.

Region Hovedstaden har nå også meldt inn 57-åringens dødsfall til Lægemiddelstyrelsen, med mistanke om at det kan skyldes bivirkningen. Saken er fortsatt under granskning.

