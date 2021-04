April er blitt verste måned hittil i Brasils koronapandemi

NTB utenriks

67.977 dødsfall fra korona er hittil registrert i april, og måneden er den verste allerede en uke før den er over. Verst fra før var mars med 66.573 dødsfall, ifølge helsedepartementet.

Bare i de siste 24 timene er det registrert 3.076 nye dødsfall.

Lørdag ble det også registrert 71.137 nye smittede i landet. De siste to ukene er det gjennomsnittlig meldt om over 60.000 per dag.

Brasil har hittil registrert over 380.000 døde fra korona. Bare USA er verre i absolutte tall, men Brasils dødsrate per 100.000 innbyggere er mye høyere enn USAs.

Trass i de dystre tallene sier Brasils helseinstitutt Fiocruz at tallene både på nye tilfeller og dødsfall har begynt å flate ut.

