USA gjenopptar bruken av Janssen-vaksinen

NTB utenriks

Beslutningen ble tatt etter at et panel med eksperter i det amerikanske folkehelseinstituttet CDC fredag kom til at fordelene ved vaksinen oppveier en sjelden risiko for blodpropp.

CDC og Matvaretilsynet FDA kom til at Janssen-vaksinen, som bare krever én dose, er kritisk i kampen mot pandemien

Bruk av vaksinen ble satt på vent 13. april etter flere tilfeller med blodproppsymptomer hos vaksinerte.

Symptomene med blodpropp og et lavt nivå av blodplater lignet bivirkningene som er sett etter bruk av AstraZenecas koronavaksine.

Ingen menn rammet

Av 8 millioner sprøyter som er satt i USA hittil av Janssen-vaksinen, er det innmeldt 15 tilfeller av blodpropp, hvorav tre dødelige. 13 av tilfellene var hos kvinner under 50. Ingen menn er rammet.

Ti av ekspertene i panelet stemte for anbefalingen, mens fire stemte imot. Flertallet mener at fordelene langt oppveier den lille risikoen, når titusener av amerikanere fortsatt smittes av koronaviruset hver eneste dag.

Amerikanske myndigheter handlet raskt etter at ekspertene anbefalte at vaksinen fortsatt skal brukes.

Ifølge CNN har CDC allerede besluttet at det skal vedlegges en advarsel i pakken slik at kvinner under 50 gjøres oppmerksom på de sjeldne blodproppene.

Ikke i bruk

Johnson & Johnson opplyste tidligere fredag at de starter opp igjen utrullingen av Janssen-vaksinen i Europa etter at EUs legemiddelbyrå EMA ba om at risikoen for bivirkninger skulle føres opp i pakningsvedlegget, noe J & J godtok.

Vaksinen er ikke tatt i bruk i Norge ennå, selv om vi har fått doser og nå vil få flere. Det er besluttet en midlertidig pause i bruken av både den og AstraZeneca-vaksinen, som bygger på samme teknologi.

Norge hadde satset på Janssen-vaksinen for at de fleste voksne nordmenn skulle være vaksinert i løpet av juni.