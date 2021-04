Tøffere tiltak mot korona i Tyskland i kraft fra lørdag

NTB utenriks

Tiltakene er et resultat av at regjeringen innførte nye lover som fratar delstatsmyndighetene makten til å bestemme hvilke tiltak de vil iverksette.

Mens mange av Tysklands naboland letter på tiltakene til tross for en stigende smittetrend, går Tyskland motsatt vei og stenger enda mer ned for å få bukt med smitten.

Robert Koch-Institut meldte fredag om 27.543 nye smittede og 265 nye koronadødsfall det siste døgnet.

Fra lørdag

De nye strengere tiltakene iverksettes fra lørdag i alle regioner som har en smitterate på over 100 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Det betyr omfattende nedstengninger, portforbud fra klokka 22 og sterke begrensninger på reiser over delstatsgrensene, og, dersom smitteraten passerer 165 per 100.000 innbyggere, at skoler bare kan ha digital undervisning.

Åtte av Tysklands 16 delstater hadde fredag en smitterate over 165. Det nasjonale gjennomsnittet var på 164.

I Berlin må elever i videregående skole ha en negativ test hver dag de går på skolen, men skolen deler ut hurtigtester de kan ta selv hjemme før skoledagen.

Omstridt

Den nye, omstridte loven som ble vedtatt denne uka, tar sikte på å få slutt på den stadige tautrekkingen mellom den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene.

Den konservative avisa Die Welt kaller den et autoritært fikenblad, mens det høyreliberale partiet FDP sier loven er grunnlovsstridig og vil gå til retten for å stanse den.

Hittil har alle tiltak mot viruset blitt bestemt i konsultasjoner mellom regjeringen og delstatsregjeringene, som har mye makt i Tyskland.

Men siden mange delstater ikke fulgte opp det de var med på å bestemme, besluttet regjeringen til Angela Merkel at det var nødvendig å innskrenke deres makt.

