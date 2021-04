Rekordmange koronadødsfall i Pakistan

NTB utenriks

I tillegg er det registrert 5.908 nye smittetilfeller, ifølge myndighetene i landet.

Så langt i pandemien er nesten 17.000 koronarelaterte dødsfall registrert i Pakistan. Men det antas at det reelle antallet døde er høyere.

Statsminister Imran Khan opplyste fredag at militæret vil bli satt inn for å sikre at smittevernregler overholdes på offentlige steder.

Også i nabolandet India ble det lørdag registrert rekordmange koronarelaterte dødsfall. Her var antall døde 2.624. India og Pakistan har henholdsvis over 1,3 milliarder og over 210 millioner innbyggere.

