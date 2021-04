Pfizer-vaksinen skal bli lettere å lagre

NTB utenriks

Den nåværende versjonen av vaksinen må i utgangspunktet lagres under temperaturer mellom 60 og 80 minusgrader.

Helsemyndighetene blant annet i USA har imidlertid åpnet for at vaksinen kan lagres i 20 minusgrader i opptil to uker. Pfizers toppsjef Albert Bourla tror denne perioden kan forlenges.

Bourla sier i et intervju med nyhetsbyrået AFP at selskapet håper å lage en ny versjon av vaksinen som vil kunne lagres i minst to måneder i kjøleskapstemperatur. I tillegg vil den kunne lagres i minst tre måneder i en vanlig fryser.

